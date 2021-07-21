Эксперт рассказал о ремонтопригодности современных смартфонов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Руководитель компании iFixit Кайл Винс поясняет ремонтонепригодность современных смартфонов и других электронных устройств желанием производителей как можно больше сократить объемы вторичного рынка и сроки эксплуатации гаджетов.
Ведущие компании постоянно обновляют свои модельные ряды и хотят продавать их как можно быстрее. Из-за этого встречаются такие, на первый взгляд, нелогичные решения, как приклеенные аккумуляторы, неоткрываемые задние крышки и пр.
Часто компании запрещают сервисным центрам производить целый ряд ремонтов. Известно, что Apple, например, регулярно сдает в утиль неиспользованные комплектующие, хотя их можно было направить на запчасти. Но производители движутся в сторону одноразовости своих устройств.
Смотреть комментарии → Комментариев нет