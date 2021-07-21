 

Компания Apple запретила очищать свои устройства перекисью водорода

21.07.2021, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Смартфоны и другие электронные устройства нельзя очищать при помощи перекиси водорода. Такое предостережение сделали специалисты компании Apple, опубликовав на официальном сайте производителя соответствующие рекомендации.

Дело в том, что перекись водорода вступает в реакцию с материалами, из которых изготовлены экраны и другие части электронных гаджетов.

Чистку можно производить при помощи специальных салфеток, пропитанных концентрированными спиртовыми растворами, утверждают эксперты. Как правило, они выпускаются с пропиткой 70% изопропилового спирта или 75% этилового. А перекись водорода ведет к потускнению стекол, говорят специалисты. Поэтому ее лучше избегать в любом виде.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.07 / “Один из самых современных полигонов Европы”. В Херсонской области заработал крупнейший полигон ВСУ

07.09 / В РФ создали базу военных документов на основе технологий распознавания и семантического поиска

19.11 / Суд отпустил экс-губернатора Меня с рядом условий

19.06 / Эксперты спрогнозировали результаты выборов в Госдуму по партийным спискам

01.01 / Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу

28.06 / Оперштаб представил обновленную статистику по коронавирусу

20.11 / Ведущая проекта “Главная тема” Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас

02.07 / В Ульяновской области обвиняемого в убийстве 13-летней девочки нашли спустя 20 лет

17.03 / “Это так по-украински”. Клопотенко назвал блюдо, которым можно соблазнить 9 женщин из 10

31.07 / Трамп потребовал от Китая платы за пандемию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика