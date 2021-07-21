Компания Apple запретила очищать свои устройства перекисью водорода

Смартфоны и другие электронные устройства нельзя очищать при помощи перекиси водорода. Такое предостережение сделали специалисты компании Apple, опубликовав на официальном сайте производителя соответствующие рекомендации.

Дело в том, что перекись водорода вступает в реакцию с материалами, из которых изготовлены экраны и другие части электронных гаджетов.

Чистку можно производить при помощи специальных салфеток, пропитанных концентрированными спиртовыми растворами, утверждают эксперты. Как правило, они выпускаются с пропиткой 70% изопропилового спирта или 75% этилового. А перекись водорода ведет к потускнению стекол, говорят специалисты. Поэтому ее лучше избегать в любом виде.