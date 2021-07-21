 

Под Оренбургом найдены древние артефакты из метеоритного железа

21.07.2021, 1:00, Новости дня
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Во время раскопок в Оренбургской области, проводимых отечественными археологами на Болдыревском могильнике, удалось извлечь из земли несколько бесценных артефактов далекой древности.

Как поясняют ученые, все они изготовлены из метеоритного железа. Предварительный анализ показывает, что это самые древние вещи, сделанные их такого редкого материала.

Некоторые изделия изготовлены почти пять тысяч лет назад, то есть задолго до наступления эпохи Железного века. Очевидно, найденные куски метеоритного железа были единственным источником получения металла. Среди находок есть шило, нож, острие копья и даже молот. Очевидно, древние люди сознательно искали и собирали упавшие с неба куски металла.



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