В Твери решили оцифровать редкие книги тверских типографий 19 века

Тверская областная библиотека им. А. М. Горького до конца 2021 года переведет в цифровой вид около 60 книг, которые были изданы преимущественно во второй половине XIX века в типографиях Тверской губернии.

Книги об истории, археологии, строительстве и другим направлениям сохранились в единичных экземплярах и после оцифровки станут доступными в Национальной электронной библиотеке, сообщили ТАСС в отделе обслуживания пользователей и хранения основного фонда областной библиотеки.

«Мы сейчас начали оцифровку книг региональных типографий, это наши местные типографии преимущественно второй половины XIX века, а также начала XX века, теми, которые внесли большой вклад в развитие издательского дела. Пока мы отобрали 60 книг, в том числе с учетом их сохранности, полноты страниц, состояния бумаги, которое позволит выполнить оцифровку. Это единичные экземпляры в нашей библиотеке, в библиотеках области их также осталось мало, они облают статусом книжного памятника», – сказала собеседница агентства.

Для оцифровки отобраны издания, выпущенные, в том числе типографией Тверского губернского земства, частными типографиями Н. М. Родионова, И. П. Крылова, Ф. С. Муравьева.

«Там есть книги о постройке домов, истории, краеведении, археологии, сельскому хозяйству, различные мемуары, словом, представлены самые разные направления. Работу по оцифровке завершим до конца 2021 года, издания будут размещены в открытом доступе в Национальной электронной библиотеке, а также на сайте нашей Тверской областной библиотеки», – отметили в отделе.

Работа по оцифровке проводится в рамках федерального проекта «Цифровая культура», входящего в состав национального проекта «Культура». На каждую книгу составлено библиографическое и научное описание, самые интересные экземпляры будут сопровождаться книговедческими аннотациями.

Тверская областная библиотека им. А. М. Горького, именовавшаяся ранее как Тверская публичная библиотека, была открыта в 1860 году при участии М. Е. Салтыкова-Щедрина. На данный момент она является крупнейшим информационным центром региона, в работе используются современные электронные ресурсы. Книжный фонд библиотеки превышает 2,9 млн экземпляров.

Благодаря нацпроекту «Культура» будет оцифровано 48 тыс. книжных памятников. Их перевод в электронный вид будет способствовать сохранению и доступности уникального литературного наследия страны. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.