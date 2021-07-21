Захарова ответила на призыв заблокировать Sputnik в Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв шеф-редактора чешского новостного портала Йоганы Говорковой разорвать дипломатические отношения с Москвой и заблокировать Sputnik.

Как рассказала Захарова в Telegram, шеф-редактор Forum24 «опубликовала обширную установочную статью». В ней Говоркова рассуждает, что должна сделать партия, желающая получить власть после нынешнего главы правительства Чехии Андрея Бабиша.

В частности, Говоркова предлагает разрыв дипотношений, закрытие посольства России, блокировку Sputnik по «примеру Литвы и других стран». Говоря о Sputnik, Говоркова заявила, что «это вражеская пропаганда, свидетельствующая о гибридной войне», которую Чехии необходимо «выиграть».

«Лихо сказано. Конечно, ломать не строить. Про Sputnik воительница Йогана зря сказала. Чешские журналисты в Москве не оценят», – сообщила в ответ Захарова.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией.