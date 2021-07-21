Начальника ставропольского УМВД уволили

…после задержания местного главы ГИБДД, дома у которого нашли золотой унитаз.

Глава МВД Владимир Колокольцев уволил начальника главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю Сергея Щеткина после задержания начальника регионального управления ГИБДД Алексея Сафонова. Об этом сообщает «МВД медиа».

Такое решение принято по результатам «специальной операции», которую провели сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД РФ и Управление «М» ФСБ России, сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Это случилось после того, как Сафонова и более 30 его коллег задержали по уголовному делу о получении взятки организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

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В отношении них расследуется дело по статье о получении взятки группой лиц на общую сумму более 19 млн рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн провел «экскурсию по дворцу начальника ГИБДД Ставрополья», опубликовав фото из дома «скромного жилища» Сафонова. На кадрах видно, что глава ставропольского ГИБДД жил в двухэтажном коттедже, огороженном высоким забором с позолоченными воротами. На потолке дома — роскошные люстры и фрески, мраморный пол в некоторых комнатах покрыт коврами, в ванной — золотой унитаз.

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