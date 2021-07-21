В Запорожье автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами, пострадало 13 человек

Предварительно в полиции установили, что столкновение допустил именно водитель легкового авто.

В момент столкновения в маршрутке находилось 10 пассажиров, в салоне автомобиля – двое. Водитель и пассажиры маршрутки, а также пассажиры легковой машины получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Фото: zp.npu.gov.ua

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем) Уголовного кодекса Украины.

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