Избыточная смертность в Индии за время пандемии превысила 4 млн

Исследователи проанализировали три источника данных для оценки избыточной смертности в Индии от всех причин с начала пандемии до 21 июня этого года. Они экстраполировали регистрацию смертей из семи штатов, в которых проживает половина населения Индии.

Ученые применили международные оценки возрастных показателей смертности от инфекций. Также они провели опрос, в котором приняли участие 868 тыс. человек, в котором спросили, умер ли кто-либо из членов семьи за последние четыре месяца.

Результаты показали, что избыточная смертность оценивается в диапазоне от 3,4 млн до 4,7 млн человек, это примерно в 10 раз превышает официальное число умерших от COVID-19 в Индии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С марта 2021 года в Индии фиксировались случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост числа новых случаев COVID-19. На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза.

Из-за ухудшения ситуации с эпидемией индийская компания Serum Institute of India сыворотки приостановила экспорт вакцины за границу, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

В Индии от коронавируса умерло более 414,4 тыс. человек, COVID-19 был выявлен у 31,1 млн жителей страны. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

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