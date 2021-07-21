 

Оказывается, парниковые газы выделяют не только заводы и транспорт

21.07.2021, 0:06, Новости дня
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Ученые из университета Квинсленда указывают на то, что не только человеческая деятельность приводит к распространению в атмосфере Земли парниковых газов.

Исследователи подсчитали, что одни только дикие свиньи за год генерируют почти пять миллионов метрических тонн углекислого газа. Столько же выпускают через свои выхлопные трубы 1,1 млн автомобилей.

Ранее ученые говорили о том, что обилие парниковых газов в прошом могло стать следствием размножения множества крупных животных. Кстати, и сейчас на нашей планете живут не только дикие свиньи. Намного больше их сородичей мы сами разводим в сельском хозяйстве, а есть ведь еще коровы, козы и другая живность, как одомашненная, так и дикая.



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