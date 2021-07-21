 

Pornhub будет транслировать выборы в Государственную думу

21.07.2021, 15:20, Разное
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Pornhub на безвозмездной основе предложил Центральной избирательной комиссии (ЦИК) свою помощь и ресурсы в организации онлайн-трансляции с избирательных участков.

Напомним, ранее ЦИК заявил, что на ведение массовой онлайн-трансляции с участков не хватает средств и ресурсов, так как раннее выборы проводились один день, а сейчас из-за ограничений, связанных с коронавирусом, выборы продлятся три дня.

Pornhub будет транслировать выборы в Госдуму– К нам обратились неравнодушные зрители из России и попросили о помощи в проведении онлайн-трансляций с избирательных участков на выборах в сентябре. Нам известно о непростой ситуации с выборами в России, поэтому мы абсолютно бесплатно готовы обеспечить Российскую Федерацию всеми необходимыми ресурсами для проведения трансляции, и уже обратились с официальным предложением в Центральную избирательную комиссию. Наши сервера выдерживают и не такие потоки данных, — рассказали в пресс-службе Pornhub.

Если ЦИК согласится принять предложение поставщика контента для взрослых, то на Pornhub будет размещён специальный раздел Elections in Russia (выборы в России), где любой желающий может выбрать избирательный участок и проследить за ходом голосования.

Компания Pornhub начала свою работу в 2007 году и специализируется на дистрибуции цифрового контента и потоковых видео для взрослых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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