Рецензия на дипломную работу: нюансы оформления документа
 

Рецензия на дипломную работу: нюансы оформления документа

21.07.2021, 17:37, Рекомендуем
Теги: , ,

Дипломная работа представляет собой выпускную, выполненную в письменном виде, квалификационную работу студента, которая подготавливается на заключительном этапе обучения в высшей школе.

Диплом выполняется в соответствии с общепринятым, государственным образовательным стандартом. Он представляет собой обобщенный результат самостоятельного изучения актуальной проблемы.

Что представляет собой рецензия?

По сути, рецензия представляет собой аргументированный, объективный отзыв о выпускной, квалификационной работе обучающегося лица, содержащий краткие характеристики разделов. В рецензии подробно описываются достоинства и недостатки диплома, даются общие рекомендации. В соответствии с ГОСТом, объем рецензии должен составлять от два-три листа.

В настоящее время можно заказать рецензию на магистерскую диссертацию https://vsesdal.com/promo/recenziya_na_magisterskuyu_rabotu, диплом в специализированном онлайн-агентстве, оказывающем помощь студентам в учебе.

Главные требования к написанию и оформлению рецензии на диплом

Дипломная работа учащегося, допущенная выпускающей кафедрой к защите, должна быть направлена рецензенту, в качестве которого может выступать доцент, профессор, преподаватель другого вуза. У рецензента должно быть законченное высшее образование (базовое) либо ученая, академическая степень по профилю диплома.

Рецензия оформляется в письменном виде на специальном бланке, который выдается кафедрой. Однако если он отсутствует, допускается оформление рецензии на стандартном листе А4-ого формата.

В документе отражаются актуальность, практическая значимость и новизна исследуемой темы. Рецензент анализирует, соответствует ли тема выпускной квалификационной работы профилю подготовки будущего специалиста, той квалификации, академической степени, на которую он претендует.

В рецензии также идет речь о самостоятельности проведенного исследования, оценивается наличие рекомендаций и выводов. Рецензент акцентирует внимание на степени решения проблемы. Он поднимает вопрос завершенности исследования, дает, подкрепленное аргументами, заключение с собственной оценкой.

Следует заметить, что студент, независимо от того, является ли заключение рецензента положительным или отрицательным, все равно будет допущен к защите дипломной работы. Рецензия на дипломную работу обязательно должна быть представлена в печатном варианте и подписана рецензентом. Также указывается дата подготовки документа. Подпись рецензента заверяется печатью.

Текст рецензии набирается на ноутбуке или компьютере шрифтом Times New Roman (размер кегля выбирается двенадцать). Вверху титульного листа прописными буквами пишется слово «рецензия». Следующая строка содержит информацию о типе документа. Здесь указывается тема, фамилия, имя и отчество автора диплома, факультет и специальность. Далее следует информация о рецензенте (указываются данные – фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень).




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

21.07 / Как защитить интеллектуальную собственность?

20.07 / Как снизить вероятность отказа по ипотеке?

19.07 / Закрытие ИП не освобождает от ответственности за осуществление противоправных действий в сфере налогообложения

19.07 / Решение задач по экономике: как справиться с заданием на отлично

16.07 / Автоматизация магазина

15.07 / Отказ от вакцинации. Уволят или нет?

13.07 / 15 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2020 год

09.07 / Для ярославских предпринимателей и жителей области продлена реструктуризация кредитов

08.07 / Минимальный набор продуктов питания в июне подорожал на 5,1 процента

07.07 / 74 рыбинца получили адресную финансовую поддержку в рамках социального контракта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика