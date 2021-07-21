Рецензия на дипломную работу: нюансы оформления документа

21.07.2021, 17:37, Рекомендуем

Теги: Бизнес, Образование, Работа

Дипломная работа представляет собой выпускную, выполненную в письменном виде, квалификационную работу студента, которая подготавливается на заключительном этапе обучения в высшей школе.

Диплом выполняется в соответствии с общепринятым, государственным образовательным стандартом. Он представляет собой обобщенный результат самостоятельного изучения актуальной проблемы.

Что представляет собой рецензия?

По сути, рецензия представляет собой аргументированный, объективный отзыв о выпускной, квалификационной работе обучающегося лица, содержащий краткие характеристики разделов. В рецензии подробно описываются достоинства и недостатки диплома, даются общие рекомендации. В соответствии с ГОСТом, объем рецензии должен составлять от два-три листа.

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Главные требования к написанию и оформлению рецензии на диплом

Дипломная работа учащегося, допущенная выпускающей кафедрой к защите, должна быть направлена рецензенту, в качестве которого может выступать доцент, профессор, преподаватель другого вуза. У рецензента должно быть законченное высшее образование (базовое) либо ученая, академическая степень по профилю диплома.

Рецензия оформляется в письменном виде на специальном бланке, который выдается кафедрой. Однако если он отсутствует, допускается оформление рецензии на стандартном листе А4-ого формата.

В документе отражаются актуальность, практическая значимость и новизна исследуемой темы. Рецензент анализирует, соответствует ли тема выпускной квалификационной работы профилю подготовки будущего специалиста, той квалификации, академической степени, на которую он претендует.

В рецензии также идет речь о самостоятельности проведенного исследования, оценивается наличие рекомендаций и выводов. Рецензент акцентирует внимание на степени решения проблемы. Он поднимает вопрос завершенности исследования, дает, подкрепленное аргументами, заключение с собственной оценкой.

Следует заметить, что студент, независимо от того, является ли заключение рецензента положительным или отрицательным, все равно будет допущен к защите дипломной работы. Рецензия на дипломную работу обязательно должна быть представлена в печатном варианте и подписана рецензентом. Также указывается дата подготовки документа. Подпись рецензента заверяется печатью.

Текст рецензии набирается на ноутбуке или компьютере шрифтом Times New Roman (размер кегля выбирается двенадцать). Вверху титульного листа прописными буквами пишется слово «рецензия». Следующая строка содержит информацию о типе документа. Здесь указывается тема, фамилия, имя и отчество автора диплома, факультет и специальность. Далее следует информация о рецензенте (указываются данные – фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень).