Мнение: Американские ракеты снова будут использовать российские двигатели

Американские ракеты снова будут использовать российские двигатели

Правительство США одобрило покупку у «Роскосмоса» нового двигателя РД-181М, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Несмотря на политические вихри, все санкции, делающие невозможным нормальное сотрудничество, вчера стало известно, что «Роскосмос» получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М. Правительство США одобрило заключение контракта между НПО «Энергомаш» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмоса») и американской компанией «Орбитал Сайенсиз ЛЛС», — написал он в Telegram.

По его словам, это значит, что будут новые поставки двигателей и новые старты «американских ракет с российскими «сердцами».

Устименко выразил мнение, что в этом договоре есть надежда на возможную нормализацию отношений, где бизнес и эффективность будут играть более важную роль, чем «сиюминутные решения, не имеющие никакого отношения к космонавтике».

«Ну а пока остаётся только пожелать успехов НПО «Энергомаш», который создает такие удивительные «произведения двигательного искусства», — отметил он.

Как напомнили в «Роскосмосе», РД-181 поставляются в США с 2015 года. С их помощью американская ракета-носитель Antares доставляет грузы на МКС.

Новый двигатель РД-181М представляет собой следующий этап развития РД-181.

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США так и не смогли полностью отказаться от российских двигателей в своей космической программе.

Лазейка для закупки вопреки сакнциям у них есть. Существует оговорка о возможности торговли в обход санкций, если это в интересах США.

Таким образом "Роскосмос" сохранит американский сегмент рынка и приток живой валюты. США же продолжат летать на российских двигателях, де-факто отложив в сторону идею Трампа о полном отказе от сотрудничества с РФ в космосе.

Согласно публикациям последних месяцев, сроки разработки собственного двигателя для замены российского РД-181 сдвинуты на период с 2025 по 2030-й годы.

Сама же договоренность выглядит частью отложенных последствий переговоров Байдена и Путина в Женеве. Байдена по этому поводу уже кроют (республиканцы и трамписты), указывая, что вместо того, чтобы сильнее давить на Россию, он акцентировано выступает против Китая, а с Россией проводит политику "смягчения", идя ей на уступки в вопросах "Северного Потока-2" и закупки российских двигателей.

Как тебе такое, Илон Маск?!

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