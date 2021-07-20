 

Свалка бараньих шкур и потрохов образовалась в Петербурге на Курбан-байрам

20.07.2021, 23:28, Новости дня
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Петербуржец обнаружил свалку бараньих шкур и потрохов во время велопрогулки в Большой Каменке в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.

Он считает, что бараньи «копыта, кишки, шкуры и головы» оставили продавцы мяса из Средней Азии, «которые в Большой Каменке разводят овец». Днем они торгуют, а «вечером скидывают все, что осталось после разделки, под кусты недалеко от пункта приема оплаты ЗСД», пишет «Фонтанка».

Петербуржец рассказал, что «после работы поехал покататься на велосипеде» и обнаружил «канаву за поселком», где «уже кубометра два этих отходов». По его словам, «это все собаки растаскивают, что-то с этим нужно делать». «У нас практически весь посёлок оккупировали гости из Средней Азии, которые в полной антисанитарии выращивают и продают баранов», – приводит издание его слова. 

Как сообщил петербуржец, «у них скоро праздник, и в поселке происходит сегодня какой-то коллапс». Ему «страшно ребенка выпустить погулять, потому что там сейчас машин 100 стоит покупателей». Он «подозревает, что торговля ведется нелегально».

Петербуржец дважды звонил в УВД по Приморскому району, но ему сказали, что никаких нарушений обнаружено не было. Он сообщил, что не смог дозвониться до Роспотребнадзора.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе городского комитета по природопользованию и администрации Приморского района. В районной администрации позднее сообщили, что свалку вывезут. С самим петербуржцем связался участковый и заявил, что желает его опросить.

Напомним, муфтии сообщали, что жертвоприношение в мусульманский праздник Курбан-байрам в условиях пандемии коронавируса можно организовать с помощью онлайн-заказа в дистанционном формате с доставкой мяса на дом.



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