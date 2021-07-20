Телефон недоверия

Нынче любой звонок вызывает подозрение, что это мошенники.

Как сейчас выражаются молодые, «это просто космос»: телефонные мошенники позвонили на Международную космическую станцию (МКС) и успешно связались с космонавтом Олегом Новицким.

Может показаться, что они ошиблись номером — хотели позвонить туда же, наверх, но британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, который на ракетоплане храбро устремился к границе с космосом. Во-первых, дурить — так уж миллиардера, с него можно слупить побольше. Во-вторых, Брэнсону без малого 71 год, а мошенники как раз предпочитают доверчивых людей пожилого возраста, легко расстающихся с пенсионными накоплениями.

Но нет, когда на МКС раздался звонок, миллиардер еще только заказал портному скафандр космонавта. Звонили уже летающему Олегу Новицкому, и, как он рассказал, звонивший выдавал себя за сотрудника банка.

Ну, мы знаем, что наши банки обычно предлагают клиентам астрономические проценты. Куда же звонить с такими предложениями, если не в космос?

У каждого из нас есть опыт общения с подобными абонентами. Мошенники уже по несколько раз обзвонили всю Россию и уже узнают нас по голосам: «Алло! Иван Петрович, что-то у вас сегодня голос не тот. Вы огорчены? Жулики, говорите, деньги со счета сняли? Ай-яй-яй! Так не все потеряно. У вас же еще один счет есть. Дайте-ка нам три циферки с карточки, и мы все уладим. В два счета!»

Мы с ними общаемся так часто, что впору ставить на телефон определитель — не номера звонящего, который всегда фейковый, а определитель суммы, которую хотят от нас получить. Допустим, звонок, и высвечиваются цифры — 700 000. И вы прикидываете, начинать разговор или поднакопить деньжат, если вы на эту сумму не тянете.

Мошенники не самодеятельностью занимаются. Они создают колл-центры, которые технически оснащены не хуже, чем МКС. Выявить бы их да посадить бы в тюрьму, так некоторые уже там, и от этого не легче. Известно, что многие колл-центры находятся в тюрьмах, где знатоки человеческой психологии сидят с телефонами в руках от звонка до звонка. Иногда появляются сообщения о том, что правоохранительные органы собираются ликвидировать эти очаги коммуникаций, но попутно всплывают суммы, которыми деловые заключенные делятся с сотрудниками колоний, и становится ясно, что мошенники будут оставаться на зоне, но вне зоны доступа.

Когда-то у нас в стране возникло телефонное право. Теперь расцвело телефонное бесправие.

Вы можете установить железную дверь, но через телефон к вам ворвутся в любое время — легко и безнаказанно. Вы дали свой номер только начальнику, другу Васе, жене, ну и еще… одной подруге. Но его почему-то знают все! Считается, что каждый десятый поступающий к нам звонок — от мошенников. А остальные девять? От массажных центров, от юридических контор, от фирм, предлагающих освежитель для туалетов… По личному опыту знаю, что чаще всего звонят насчет пластиковых окон. Если день кончается, а мне все еще не позвонили по поводу пластиковых окон, я нервно выглядываю в свое еще не пластиковое окно и смотрю, не видно ли дыма, не сгорела ли контора, много лет назойливо предлагающая мне эту услугу. Поэтому, прочитав про телефонный звонок с Земли в космос, я удивился не тому, что это так просто. Удивился, что космонавту предлагали банковскую операцию. По мне, вероятнее было бы, если бы предложили вставить космическому кораблю пластиковый иллюминатор.

Борис Бронштейн

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