 

В ВОЗ сообщили о распространении штамма коронавируса “Лямбда” в 30 странах

20.07.2021, 23:14, Новости дня
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По ее информации, штамм циркулирует в основном в Северной и Южной Америке.

Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ внесла штамм “Лямбда” в список представляющих интерес в июне. Впервые он был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

Представитель ВОЗ также добавила, что в организации внимательно наблюдают за штаммом и взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

В списке ВОЗ значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями “Альфа” (выявлен в Великобритании), “Бета” (Южная Африка), “Гамма” (Бразилия) и “Дельта” (Индия).

ВОЗ назвала варианты вируса “Эта” (Великобритания и Нигерия), “Йота” (США) “Каппа” (Индия) и “Лямбда” (Перу).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За время пандемии в мире подтвердили 191,2 млн случаев COVID-19, более 4,1 млн человек умерли, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”, впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. По состоянию на 14 июля в Украине официально подтвердили четыре случая “Дельта”-штамма.

Новая волна коронавирусной инфекции в Украине может начаться уже летом, предупреждала в июне Национальная академия наук. В НАН отмечали, что причиной вспышки может стать более опасный и заразный штамм “Дельта”.

Пока в Украине нет технической возможности самостоятельно выявлять штамм “Дельта”, поэтому она направляет образцы для анализа за границу, в частности, в лабораторию Лондона.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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