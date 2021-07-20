 

Полиция открыла уголовное производство из-за аварии на “Рівнеазот”

20.07.2021, 23:14, Новости дня
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По предварительным данным, аварийная остановка агрегата произошла в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты.

“По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 273 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или взрывоопасных цехах)”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4158138257568552

Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в полиции.

ВИДЕОВидео: Поліція Рівненщини / YouTube
Контекст:

20 июля на заводе “Рівнеазот”, расположенном в поселке Городок в 10 км от Ровно, произошла разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Очевидцы аварии сообщили, что над предприятием образовалось рыжее облако.

После выброса нитрозных газов на “Рівнеазот” главный санврач Ровенской области Роман Сафонов призвал “закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется”. “Но пока она в пределах нормативных уровней”, – отметил он.

По словам чиновников, в результате аварии угрозы окружающей среде нет, жертв и пострадавших в результате авварии тоже нет.

Предприятие “Рівнеазот” основано в 1965 году.  В 2011 году оно вошло в холдинг Ostchem, объединяющий активы азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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