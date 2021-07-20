Суд отправил под домашний арест сотрудников СБУ, подозреваемых в нападении на пограничников

Согласно решению суда, нападавшие будут находиться под домашним арестом до 16 сентября.

При этом сотрудники СБУ обязаны прибывать к следователю, прокурору и на заседания суда по первому требованию; носить электронный браслет; не общаться друг с другом, потерпевшими и свидетелями; сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

21 июля суд намерен рассмотреть вопрос отстранения подозреваемых от их должностей.

Контекст:

В ночь на 18 июля на двоих сотрудников ГПСУ напали три человека, побили их, завладели табельным оружием и выбросили его недалеко от места инцидента, сообщали в МВД. Известно, что нападавшие не были вооружены.

Открыто уголовное производство по ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В Госпогранслужбе отметили, что границу охраняют усиленно, состояние пострадавших пограничников удовлетворительное. Инцидент ведомство расценивает как попытку запугивания.

19 июля ГБР задержало двух сотрудников СБУ, которым 20 июля сообщили о подозрении в том, что это они совершили нападение и забрали оружие у пограничников в Сумской области.

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