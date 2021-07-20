 

Хакеры завладели приложением для спецслужб Pegasus

20.07.2021, 23:13, Новости дня
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О новой опасности предупредили представители международной организации Amnesty International. По их мнению, хакеры сейчас начали активно использовать приложение для взлома мобильных устройств Pegasus, которое было разработано специально для спецслужб и борьбы с террористами.

Пострадавшими могут оказаться владельцы смартфонов как на Android, так и на iOS. Даже новая версия iOS 14.6 остается весьма уязвимой для хакерской программы.

На смартфон просто приходит SMS, после чего третьи лица получают доступ к удаленному управлению гаджетом, в том числе включению микрофона или камеры. При этом пользователь ничего не замечает, а специалисты не могут обнаружить никаких следов взлома.



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