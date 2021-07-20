Хакеры завладели приложением для спецслужб Pegasus

О новой опасности предупредили представители международной организации Amnesty International. По их мнению, хакеры сейчас начали активно использовать приложение для взлома мобильных устройств Pegasus, которое было разработано специально для спецслужб и борьбы с террористами.

Пострадавшими могут оказаться владельцы смартфонов как на Android, так и на iOS. Даже новая версия iOS 14.6 остается весьма уязвимой для хакерской программы.

На смартфон просто приходит SMS, после чего третьи лица получают доступ к удаленному управлению гаджетом, в том числе включению микрофона или камеры. При этом пользователь ничего не замечает, а специалисты не могут обнаружить никаких следов взлома.