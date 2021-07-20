Российские специалисты займутся цензурой чат-ботов

Часть чат-ботов, с которыми пользователи общаются в Интернете, явно нуждаются в цензуре. Однако к кому предъявлять претензии? Специалисты компании МТС, а также разработчики современных технологий из Сколтеха, похоже, нашли решение данного вопроса.

Они разработали систему, по которой можно без труда обучить нейросеть правилам цензуры. Кроме того, открывается возможность для эффективной модерации чат-ботов, отмечают эксперты.

По словам специалистов, часть ботов «заняты» распространением расистских высказываний, иногда призывают к самоубийствам или ведут другую деструктивную пропаганду. На нынешнем уровне развития, нейросеть способна распознавать неуместные сообщение ботов почти в 90% случаев.