Мнение: Репрессии против ГИБДД Ставрополья

В Ставрополье задержали начальника ГИБДД полковника Алексея Сафонова и 35 его подчиненных за взятки и коррупцию, а также создание организованной преступной группы.

Как пишут, массовые репрессии обезглавили практически всю верхушку ставропольского ГИБДД. Теряем лучших.

Отдельно порадовали фотографии из особняка начальника ГИБДД. Сразу видно, настоящий профессионал своего дела. Хлебное место видать было.

Данные хоромы остро напомнили особняк водочного миллионера Брынцалова из 90х.

И все же, откуда такая тяга к золотым унитазам?

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