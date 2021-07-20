 

Россия перешла «последний политический рубеж» перед выходом из ДОН

20.07.2021, 22:34, Новости дня
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Конференция государств-участников Договора по открытому небу по рассмотрению последствий выхода РФ из договора прошла в видеорежиме, сообщил российский МИД.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что «Россия, совместно с Белоруссией, внесли наибольший вклад в выполнение Договора». Подчеркивается, что «вся вина за развал ДОН лежит на США» – их решение выйти из договора «разрушило баланс интересов», сообщается на сайте ведомства.

При этом США уговаривали союзников «создавать препятствия российским наблюдательным полетам над американскими объектами». Вашингтон также хотел, чтобы с ним делились информацией, получаемой «в ходе миссий открытого неба над Россией».

Москва предложила «ряд вариантов решения этой проблемы, однако западные партнёры отказались учитывать российские интересы». Практические последствия выхода РФ из ДОН касаются «пересмотра квот наблюдательных полетов и шкалы распределения расходов Консультативной комиссии по открытому небу», а также «передачи функций председателя одной из ее неофициальных рабочих групп».

Российскую позицию поддержала Белоруссия. «Другие участники Конференции также отмечали важную роль Договора для европейской безопасности и выражали обеспокоенность его дальнейшей судьбой», – говорится в сообщении. При этом ряд «ближайших союзников США» выступили с «сожалениями, обвинениями, упреками и призывами в адрес России».

«Это дало основания российской делегации в заключительном выступлении прокомментировать некоторые положения заявления Совета НАТО, не имеющие ничего общего с действительностью и по сути являющиеся дезинформацией с целью сознательного введения в заблуждение других участников Договора и международной общественности», – сказано в сообщении.

Москва указала, что США считают «ДОН ненужным» и не интересуются «озабоченностями других государств-участников, включая собственных союзников, относительно утраты важного соглашения в области укрепления доверия». Хотя прежде глава американского государства Джо Байден критиковал выход из ДОН, «теперь в Вашингтоне возобладали совсем другие подходы».

Конференция «стала последним политическим рубежом на пути РФ к выходу из Договора по открытому небу». Подтверждена правильность принятого решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре, сообщил МИД.

Напомним, Рябков заявил, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом Рябков исключил пересмотр принятого решения о выходе из договора: «Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы РФ осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному».



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