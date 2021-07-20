 

Пентагон не исключил закупки в РФ комплектующих для Ми-17

20.07.2021, 22:34, Новости дня
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Комплектующие для ремонта афганских вертолетов Ми-17 могут закупаться в России, сообщили в Пентагоне.

В военном ведомстве уточнили, что Ми-17 не будут направлять в Россию, но «некоторое непрямое российское участие» возможно, так как «подрядчики закупают комплектующие» и заказывают «техническое обслуживание у первоначальных производителей», передает ТАСС.

При этом у Пентагона «нет никаких контрактов» с российскими предприятиями в рамках данной задачи. Однако существуют «соответствующие исключения из различных санкционных режимов, которые позволяют занимающимся ремонтом подрядчикам заключать подобные соглашения, если это будет необходимо».

Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США и Афганистан «достигли соглашения» о ремонте российских вертолетов. Американская сторона окажет помощь «в ремонте значительной части парка» Ми-17.



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