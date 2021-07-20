 

Мэр Нью-Йорка раскритиковал «астронавта» Безоса и сам подвергся критике

20.07.2021, 22:34, Новости дня
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Комментируя полет в космос богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио обвинил его в неуплате налогов.

«Настоящие астронавты платят налоги», – сообщил он в Twitter. Однако пользователи раскритиковали и самого де Блазио, заявив, что «настоящих мэров беспокоит то, что происходит в их собственном городе».

В июне независимая организация журналистских расследований ProPublica со ссылкой данные американской налоговой службы США IRS, сообщала, что американские миллиардеры, включая Безоса, Илона Маска и Уоррена Баффета, практически не платили налоги, передает РИА «Новости».

Напомним, в США состоялся космический полет корабля New Shepard компании Безоса Blue Origin с пассажирами. На корабле находились сам Безос, его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.



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