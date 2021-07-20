«Есть такой народ» в Болгарии?

Результаты внеочередных парламентских выборов в стране на Балканах сигнализируют о смене политической эпохи.

Румен Радев. Фото: Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images

…Певец и телеведущий Слави Трифонов со своим «Есть таким народом» («Има такыв народ» — ИТН) — партией, которой, по чести говоря, больше подходит термин «формация», побил и еврозубра, бывшего премьера Бойко Борисова (партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» — ГЕРБ), и посткоммунистов-социалистов (БСП). Он выиграл, буквально на фотофинише, внеочередные парламентские выборы 11 июля. У ИТН будет 65 кресел в Народном собрании из 240, у ГЕРБа — 63.

Шесть вошедших в парламент победителей четко разделились на два лагеря: «партии протеста» — сама ИТН, «Демократическая Болгария» (34 места) и «Поднимайся! Мафия — вон!» (13 мест), а также партии, как здесь говорят, статус-кво, то есть традиционные: это ГЕРБ, правившая с небольшими перерывами в течение 12 лет, затем — удерживавшая на протяжении двух десятилетий второе место и потерявшая его БСП (36 мест) и протурецкое «Движение за права и свободы» (29 мест).

Игроки в Народном собрании те же, что и после очередных выборов 4 апреля (тогда ИТН завоевала второе место). Не сумев сформировать коалиционное правительство, они были вынуждены сразиться во втором туре, и опять никто не получил необходимого для самостоятельного правления 121 места. Подтвержденное лидерство ИТН тем не менее показывает, что в стране утверждается новая политическая эпоха. При этом в ней действуют одни недоговороспособные соперники, которым предстоит принуждать себя к практике коалиционного партнерства.

100 дней между очередными и внеочередными выборами оказались звездным часом для Румена Радева, ставшего президентом Болгарии в 2017 году при поддержке БСП, и временем надежд если не на реванш, то на ренессанс левых сил. Назначенное лично Радевым «техническое» правительство, почти сразу ставшее восприниматься как его избирательный штаб перед новыми президентскими выборами осенью этого года, заменило лояльные Борисову управленческие кадры на местах, лишив его административного ресурса. Временный кабинет вытащил на свет божий главные грехи предыдущего правления: нерациональное расходование, а проще говоря — расхищение государственных средств, покровительство национальной олигархии, которое выражалось в предоставлении кредитов не малым и средним компаниям в соответствии с общей линией Евросоюза на поддержание бизнеса в условиях пандемии, а и без того купающимся в деньгах корпорациям.

Заметным шагом стала замена руководства главных разведывательных и контрразведывательных органов Болгарии: Радев сильно ревновал их к Борисову, получая, как он считал, меньше информации, чем премьер.

Уволенные считают, что поплатились за разоблачение активных действий в Болгарии российской разведки, что привело к высылке девяти «дипломатов».

Левые жадно следили за руками Радева — вот он сделает какой-то особенный жест, и БСП станет новой надеждой ограбленных Западом болгар (в то время как Болгария ежегодно получает от ЕС 1,5–3 млрд евро)… Итоги повторных выборов показали: это не случилось и случиться не могло — промосковские, равно как и националистические партии, не преодолели 4-процентный барьер.

Главные усилия Радев употребил на демонтаж структур и систем своего главного политического противника — премьера Бойко Борисова. На прошлой неделе его впервые вызвали в прокуратуру для допроса по какому-то пустяковому делу. Хотя за Борисовым числятся серьезные вещи — необъясненное, но и не до конца доказанное наличие недвижимости в Барселоне, а также знаменитые снимки из его спальни с кучей золота, валюты и пистолетом у изголовья. Бывший премьер, которого когда-то называли Бэтменом, а в последнее время — преимущественно Тыквой, демонстрирует смирение: он отказался даже от депутатства и сопутствующего ему иммунитета.

Бойко Борисов. Фото: EPA

Короткое фактическое правление Радева стало и особенным периодом для кремлевской пропаганды, которой в очередной раз померещилась возможность вбить клин между Болгарией и Европой. В тексты недавних интервью и заявлений нового посла РФ в Болгарии были вложены самые невыгодные для восприятия современным болгарским обществом клише и трюизмы — от освобождения от турок (которое очень быстро обратилось в тенденцию РФ доминировать, и это помнят до сих пор) до угроз включить страну в список недружественных государств. Одна из главных фиксаций приходится на антизападные фобии, которыми Кремль пытается пугать болгар, 17 лет состоящих в НАТО и 14 — в Евросоюзе. Соответствующие пассажи исполнены покровительственного и хозяйственного тона. Как выразился один публицист, поведение русских по отношению к Болгарии напоминает сценку, когда кто-то говорит: «Хорошая собачка, хорошая!», а сам оглядывается вокруг в поисках подходящего камня.

Июльское голосование частично дало ответ на мысль многолетнего посла Болгарии в США Елены Поптодоровой: после новых выборов станет ясно, кто хочет продолжить европейское евроатлантическое развитие страны, а кто — установить линию на вступление Болгарии в альянс с Беларусью. По мнению Поптодоровой, наиболее точный показатель — это то, где люди ищут свою реализацию; и болгары делают это на Западе, а не на Востоке. «Разве это не лучший признак хорошего развития?..» — спрашивает дипломат.

Между тем главное впереди. Лидера ИТН Слави Трифонова международные расклады интересуют не очень: он лишь обронил как-то, что эмоционально Болгария остается с Россией, но выбор членства в НАТО и ЕС — правильный. Программу ИТН — впервые — Трифонов опубликовал, не дожидаясь окончательного подсчета голосов, в твиттере и на своем кабельном телеканале, чем сильно задел и соперников, и даже возможных партнеров по коалиции. Он с самого начала политической карьеры общался с окружающим миром исключительно через соцсети.

Слави Трифонов. Фото: Reuters

Так вот, первый пункт программы ИТН касался не чего-нибудь, а строительства достаточного количества новых детских садов; последний, 17-й, — необходимости вступления страны в Европейское космическое агентство. Где-то в середине говорилось о контроле над расходованием государственных средств. При этом не было никаких внятных предложений о необходимой судебной реформе, ни слова не говорилось о борьбе с пандемией.

Манерой поведения, отмечают наблюдатели, Трифонов начинает напоминать Борисова с его автократическими замашками. Не факт, что строптивая ИТН хоть с кем-то составит коалицию, и тогда придется ждать еще одних парламентских выборов, которые могут пройти одновременно с президентскими. Поговаривают, что объявленный Трифоновым отказ от премьерства может указывать на его президентские амбиции.

По ходу дальнейшего действия, указывает известный публицист Огнен Минчев, надо помнить несколько главных вещей: болгарская посткоммунистическая олигархия не сдается, когда речь идет о защите ее долгосрочных интересов. Она будет сопротивляться эффективному реформированию болгарского государства как системы общественных институтов. Восстановление болгарской государственности после полувека колониального квазигосударственного присутствия в составе советской империи блокируется наследниками коммунистического режима. Им требуется новое издание «эрзац-державы», которое обеспечит дальнейшее системное ограбление общества.

Другим приоритетом болгарской олигархии является сохранение тесной связи с ключевыми структурами олигархии постсоветской, продолжает автор. Основа их партнерства — общее происхождение от спецслужб и политической полиции коммунистических режимов в Москве и Софии. В посткоммунистический период это сотрудничество сосредоточилось на ключевых секторах (энергетика, финансы, межэтнические отношения), благодаря которым Москва может сохранять определенную степень контроля над отлучившейся в Европу Болгарии.

Геннадий Габриэлян, корреспондент «Новой» на Балканах

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