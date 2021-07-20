 

“Гримеры справятся!” Витвицкая ошарашила соцсети синяками после ДТП. Фото

20.07.2021, 22:20, Новости дня
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“Реабилитация после ДТП продолжается на Закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и вести ТСН. Как считаете, наши гримеры справятся?” – поинтересовалась 41-летняя ведущая у своих подписчиков в Facebook.

В комментариях пользователи поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.

“Гримеры то справятся, главное, чтобы вы были здоровы!!!” – написала Наталя Щербанюк-Пантелюк.

“Ого. Выздоравливай, пожалуйста”, – оставил комментарий Данил Щербаков.

https://www.facebook.com/1plus1.Vitvitska/posts/378486876970133

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале “1+1”. С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоялась 19 апреля.

В ночь на 15 июля Витвицкая попала в ДТП. Она возвращалась с дня рождения крестницы вместе с кумом и его женой, которая, по словам ведущей, была за рулем. По словам ведущей, водитель скутера “подрезал” грузовик, который резко затормозил грузовик, столкновения избежать не удалось. Все остались живы, но получили травмы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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