“Гримеры справятся!” Витвицкая ошарашила соцсети синяками после ДТП. Фото

“Реабилитация после ДТП продолжается на Закарпатском курорте. А уже завтра планирую в Киев и вести ТСН. Как считаете, наши гримеры справятся?” – поинтересовалась 41-летняя ведущая у своих подписчиков в Facebook.

В комментариях пользователи поддержали Витвицкую и пожелали ей скорейшего восстановления.

“Гримеры то справятся, главное, чтобы вы были здоровы!!!” – написала Наталя Щербанюк-Пантелюк.

“Ого. Выздоравливай, пожалуйста”, – оставил комментарий Данил Щербаков.

https://www.facebook.com/1plus1.Vitvitska/posts/378486876970133

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале “1+1”. С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, вела новостные выпуски ТСН, а сейчас является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоялась 19 апреля.

В ночь на 15 июля Витвицкая попала в ДТП. Она возвращалась с дня рождения крестницы вместе с кумом и его женой, которая, по словам ведущей, была за рулем. По словам ведущей, водитель скутера “подрезал” грузовик, который резко затормозил грузовик, столкновения избежать не удалось. Все остались живы, но получили травмы.

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