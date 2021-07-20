Создан самовосстанавливающий материал для экранов

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20.07.2021, 22:18, Новости дня
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Падение смартфонов на твердую поверхность иногда приводит к появлению трещин на экранах. Это большая неприятность, говорят эксперты, так как ремонт может обойтись в сумму, равную половине стоимости всего аппарата.

Однако с данным недостатками решили бороться индийские ученые. Они представили так называемый самовосстанавливающийся материал, которым можно покрыть экраны мобильных гаджетов.

Трещины очень быстро «заживают» после появления. Дело в том, что кристаллы, из которого состоит инновационный материал, во время удара производят электрический ток. Благодаря притяжению между полюсами, которое возникает в месте трещины, материал сам «затягивается». Разработчик, однако, пока ничего не сообщает о том, насколько дорогим будет такое стекло.



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