Компания Xiaomi представила эффективный очиститель воды

Компания Xiaomi выпустила для китайского рынка новейшую модель очистителя воды Mi Water Purifier 1200G. Во время презентации разработчики сообщили, что им удалось достичь большого срока фильтра.

Кроме того, чистую питьевую воду можно получать прямо из сточной, которую принято спускать в канализацию. По словам экспертов, соотношение основных показателей, подтверждающих высокую эффективность нового фильтра, почти идеально.

На сегодня пользователи могут заказать новую модель фильтра по предварительной записи. Стоимость одной единицы составит эквивалент 462 американских долларов. Скорость работы составляет 3,2 литра в минуту. Это значит, что небольшой электрочайник можно заполнить чистой водой менее чем за 20 секунд.