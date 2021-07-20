Депутат Госдумы: Путин дал сигнал к приведению военных в состояние повышенной готовности

На прошлой неделе на сайте Кремля появилась статья Владимира Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”. Позже глава государства объяснил, что решил выпустить этот материал, потому что на Западе “началась активная работа по проекту “анти-Россия”.

На это заявление обратил внимание депутат Госдумы Евгений Федров. Он счел слова Путина сигналом к приведению военных в состояние повышенной готовности. Мол, президент таким образом дал понять, что необходимо вывести дисциплину и ответственность на новый уровень, обращать внимание на процессы.

Федоров отметил, что слова

Верховного главнокомандующего не значат, что уже завтра нужно идти в бой. Чтобы подчеркнуть серьезность ситуации, депутат Госдумы, полковник в отставке надевает военную форму. Именно в таком виде он появился на интервью для “Белрусинфо”.

“Команда дана”, – заявил член парламента.

Напомним, в статье Владимир Путин отметил, что в проекте “анти-Россия” нет места “суверенной Украине”. По словам главы государства, миллионы украинцев, которых запугивают власти, считают этот проект неприемлемым и хотят восстановить отношения с РФ.