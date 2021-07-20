Мнение: Интересности МАКС-2021

Интересности с открывающегося сегодня авиасалона МАКС-2021.



Концепт БПЛА-заправщика от "МиГа".

Может попутно использоваться и как разведывательно-ударный дрон.

Машина весьма похожа на американские прототипы от "Нортроп-Грумман" MQ-25 Stingray и X-47B, которые разрабатываются под те же задачи, в том числе в палубном варианте.



Прототип нового космического скафандра, который предполагается использоваться в лунной программе связанной с полетом на Луну и создании совместной лунной базы с китайцами.



Новая неуправляемая противобункерная 122-мм ракета С-13Б от корпорации "Сухой". Предназначена для уничтожения подземных бункеров, бомбоубежищ и т.п.

Заявлена как логичное развитие уже имеющейся линейки 122-мм ракет С-13.



Макет космического буксира "Зевс" с ядерной силовой установкой. Также предполагается использовать в лунной программе.



"Рособоронэкспорт" отчитался, что уже заключены первые контракты на поставку разведывательно-ударных БПЛА "Орион-Э" за рубеж, не уточняя страны-покупатели. Армения?



Новый гибридный двигатель для вертолетов и БПЛА от "Ростеха".

"Движители летательного аппарата (винты) приводятся во вращение от электродвигателей, питание которых может осуществляться как раздельно от генератора или аккумуляторной батареи, так и за счет их суммарной энергии. Гибридизация позволяет эффективно управлять потоками энергии и выбирать наиболее оптимальные режимы работы ее источников по сравнению с традиционными силовыми установками",



Дрон-вертолет БАС-200. Взлетная масса 200 кг, время работы – 4 часа.



БПЛА "Гелиос РЛД".



Новая модификация Ка-226Т. Машина должна поставляться в Индию по контракты в 1 млрд. долларов с хвостиком за 200 машин.

Трансляция из Жуковского.

Сегодня также должна состояться ожидаемая премьера нового легкого истребителя 5-го поколения, который активно тизерили последние дни.

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