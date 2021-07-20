 

Мнение: Интересности МАКС-2021

20.07.2021, 22:04, Разное
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Интересности с открывающегося сегодня авиасалона МАКС-2021.


Концепт БПЛА-заправщика от "МиГа".
Может попутно использоваться и как разведывательно-ударный дрон.
Машина весьма похожа на американские прототипы от "Нортроп-Грумман" MQ-25 Stingray и X-47B, которые разрабатываются под те же задачи, в том числе в палубном варианте.


Прототип нового космического скафандра, который предполагается использоваться в лунной программе связанной с полетом на Луну и создании совместной лунной базы с китайцами.


Новая неуправляемая противобункерная 122-мм ракета С-13Б от корпорации "Сухой". Предназначена для уничтожения подземных бункеров, бомбоубежищ и т.п.
Заявлена как логичное развитие уже имеющейся линейки 122-мм ракет С-13.


Макет космического буксира "Зевс" с ядерной силовой установкой. Также предполагается использовать в лунной программе.


"Рособоронэкспорт" отчитался, что уже заключены первые контракты на поставку разведывательно-ударных БПЛА "Орион-Э" за рубеж, не уточняя страны-покупатели. Армения?


Новый гибридный двигатель для вертолетов и БПЛА от "Ростеха".
"Движители летательного аппарата (винты) приводятся во вращение от электродвигателей, питание которых может осуществляться как раздельно от генератора или аккумуляторной батареи, так и за счет их суммарной энергии. Гибридизация позволяет эффективно управлять потоками энергии и выбирать наиболее оптимальные режимы работы ее источников по сравнению с традиционными силовыми установками",


Дрон-вертолет БАС-200. Взлетная масса 200 кг, время работы – 4 часа.


БПЛА "Гелиос РЛД".


Новая модификация Ка-226Т. Машина должна поставляться в Индию по контракты в 1 млрд. долларов  с хвостиком за 200 машин.

Трансляция из Жуковского.

Сегодня также должна состояться ожидаемая премьера нового легкого истребителя 5-го поколения, который активно тизерили последние дни.

Источник: Colonel Cassad



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