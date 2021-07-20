Мнение: Полюсы России

В Ленинградской области обнаружен дом с подземельем, в котором, явно, функционировала самая настоящая тюрьма. С нарами, решетками. А еще в этой тюрьме была печь «по размерам подходящей под человеческое тело».

А СКР обнародовал видео и фотографии жилища начальника управления ГИБДД Ставропольского края.

Если на фотографиях не полюсы России, что это такое?

Фотографии отсюда и отсюда

—