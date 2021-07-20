Мнение: Полюсы России
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В Ленинградской области обнаружен дом с подземельем, в котором, явно, функционировала самая настоящая тюрьма. С нарами, решетками. А еще в этой тюрьме была печь «по размерам подходящей под человеческое тело».
А СКР обнародовал видео и фотографии жилища начальника управления ГИБДД Ставропольского края.
Если на фотографиях не полюсы России, что это такое?
Фотографии отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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