Рябков: РФ до 18 декабря будет пользоваться правами участника ДОН

Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника Договора по открытому небу (ДОН), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия намерена в период до 18 декабря сего года в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника ДОН, разумеется, с учетом реальной обстановки, связанной с пандемией COVID-19 и, к сожалению, пока не дающей оснований для особого оптимизма», – сообщил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу, информирует РИА «Новости».

Несмотря на это, Рябков исключил пересмотр принятого решения о выходе из договора.

«Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы РФ осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному», – подчеркнул он.

Рябков отметил, что договор «был нужен РФ отнюдь не больше, чем вам».

«Расчет на то, что РФ «прогнется» под нажимом, не срабатывал раньше (вспомните, к примеру, ДОВСЕ), не сработает и теперь. Мы будем выстраивать нашу линию в отношении договора в строжайшем соответствии с национальными интересами РФ и с интересами наших союзников», – заключил он.

Ранее в МИДе сообщили, что Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря 2021 года.

Напомним, 27 мая в МИДе подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИДе заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.