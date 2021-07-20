Адвокат увидел причину для отказа Грудинину в регистрации на выборах в Госдуму

Если информация о наличии у Павла Грудинина доли в иностранной офшорной компании окажется верна, то это станет поводом отказать ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы, считает адвокат Алексей Мельников.

«Если указанная информация о наличии офшорной компании у будущего кандидата верна, то можно сказать, что политик не извлек надлежащих уроков из предыдущей ситуации и наступает на одни и те же грабли. Это не может не удивлять. Общеизвестно, что сокрытие такой информации это основание отказать в регистрации такому кандидату. И тем более удивительно, что опытный взрослый человек, находящийся в длительных судебных конфликтах со своей бывшей женой и членами Совхоза, не учитывает это обстоятельство», – рассказал он РАПСИ.

По мнению адвоката, Грудинину должно быть очевидно, что к его персоне особо пристальное внимание и потому сокрыть незаконные действия непросто.

Ранее стало известно, что бывшая жена Грудинина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена и политика есть доля в иностранной офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы.

Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев. Комиссия, сказал он, уже направила письмо Грудинину, но разъяснений от политика пока не получила.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что миллиардер Павел Грудинин идет на выборы, «никто из списка его убирать не будет».

Напомним, эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что выдвигая Грудинина вновь, КПРФ не делает никаких выводов из трагедии, произошедшей во время президентских выборов в 2018 году.