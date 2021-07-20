Уровень стресса в мире достиг рекордного показателя

Общемировой уровень стресса и отрицательных эмоций в прошлом году установил рекорд, об этом свидетельствуют данные исследования социологической компании Gallup.

Социологи для составления индекса отрицательного опыта (Negative experience index) опрашивали людей, испытывают ли те в день физическую боль, стресс, беспокойство, грусть или гнев, передает РИА «Новости».

Общий индекс достиг 32 (отражает процентную долю утвердительно ответивших участников исследования). Это рекордный показатель за всю историю индекса с 2006 года.

Физическую боль испытывали 29%, стресс или сильное беспокойство –40%, это на 5% больше, чем в 2019 году.

Больше всего стресс испытывали жители Перу (66%), наиболее спокойными оказались жители Киргизии – только 13% опрошенных испытывали это чувство.

При составлении индекса отрицательного опыта (Negative experience index) были опрошены жителей 115 стран и территорий. Социологов интересовало, испытывали ли респонденты за день до опроса такие чувства, как физическая боль, стресс, беспокойство, грусть или гнев. Общий индекс достиг показателя 32 (отражает процентную долю утвердительно ответивших людей). Этот показатель стал рекордным за всю историю составления индекса с 2006 года.

Наиболее высокий индекс отрицательного опыта зарегистрирован в Ираке, там с негативными эмоциями столкнулись 53% респондентов.

«Пандемия (коронавируса) не единственный фактор, ответственный за эмоциональное состояние мира. Хотя 2020 год стал рекордным с точки зрения негативных эмоций, мир в целом продолжает двигаться по этой траектории на протяжении почти десяти лет», – указывается в докладе.

Опрос проводился в 2020 году и в начале 2021 года. Всего опрошено не менее 1 тыс. человек в 115 странах не младше 15 лет. Большая часть опросов проводилась по телефону. Статистическая погрешность составляет от 1,1 до 5,5%.

Ранее исследование Gallup показало, что более трех четвертей американцев в данный момент негативно относятся к России.