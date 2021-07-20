 

“Занижают себя в собственных глазах”. Ефросинина объяснила, чего не хватает украинкам для самореализации

20.07.2021, 21:26, Новости дня
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Своими мыслями Ефросинина поделилась в коротком ролике, который выложила 19 июля в свой Instagram-аккаунт.

“К моему огромному сожалению, должна даже сегодня признать: женщинам для самореализации не хватает высокой самооценки, уверенности, умения сказать себе: ты лучшая, мир принадлежит тебе!” – начала телеведущая.

Она подчеркнула, что кардинально изменить ситуацию можно в любое время и в любом возрасте.

“Самые красивые, самые добрые, самые нежные в мире женщины – украинки – до сих пор занижают себя именно в собственных глазах. Но я хочу собственным примером показать, что все можно изменить в любой период твоей жизни. В любом возрасте ты можешь реально взять свою жизнь в свои руки. От тебя зависит абсолютно все”, – акцентировала 42-летняя Ефросинина.

Она добавила, что самым главным в реализации себя считает образование и знания.

“Я бы сказала, что образование, обучение по зову своих интересов – это самое главное. Тогда ты сможешь отстаивать и свои права, и получить право голоса.Ты сможешь говорить за себя так, что у тебя появится сила быть более уверенной в своих шагах. Я вообще за любой вид знаний”, – подытожила Ефросинина.

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A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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