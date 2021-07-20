Основатель Amazon Безос опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard

На видео участники полета передавали привет на Землю, бросали теннисный шарик и ловили еду в невесомости.

“Вот как это начинается”, – подписал видео Безос.

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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

На пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале компании Blue Origin, Безос анонсировал еще два пилотируемых полета в 2021 году.

Контекст:

Полет New Shepard длился 10 минут, корабль поднялся на высоту 105 км над уровнем моря. На борту корабля, кроме Безоса, находились его брат Марк, а также 82-летняя летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.

Корабль New Shepard создан для суборбитальных космических полетов и рассчитан на шесть пассажиров.

Blue Origin провела 15 испытаний суборбитального корабля, в роли “пассажира” выступал манекен по имени Люк Скайуокер.

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