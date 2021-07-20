 

Карты «Мир» теперь можно подключать к платежному сервису Apple Pay

20.07.2021, 21:24, Новости дня
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Начиная с нынешнего дня, российские платежные карты «Мир» можно подключать к сервису Apple Pay. С первого же дня данная услуга стала доступной для клиентов 8 российских банков. В их число входят ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк и др.

Однако позже такие же возможности получат и владельцы карт «Мир», выпущенных другими отечественными банками. Эмитент напоминает, что «Мир» позволяет получать скидки, кэшбек и другие преимущества в целом ряде случаев.

Кстати, сам Apple Pay легализирован в Российской Федерации еще в 2016 году. На сегодня данным сервисом пользуется уже около двадцати миллионов россиян. А с февраля текущего года к данной платежной системе обещали подключить и платежные карты «Мир».



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