Карты «Мир» теперь можно подключать к платежному сервису Apple Pay

Начиная с нынешнего дня, российские платежные карты «Мир» можно подключать к сервису Apple Pay. С первого же дня данная услуга стала доступной для клиентов 8 российских банков. В их число входят ВТБ, Сбербанк России, Россельхозбанк и др.

Однако позже такие же возможности получат и владельцы карт «Мир», выпущенных другими отечественными банками. Эмитент напоминает, что «Мир» позволяет получать скидки, кэшбек и другие преимущества в целом ряде случаев.

Кстати, сам Apple Pay легализирован в Российской Федерации еще в 2016 году. На сегодня данным сервисом пользуется уже около двадцати миллионов россиян. А с февраля текущего года к данной платежной системе обещали подключить и платежные карты «Мир».