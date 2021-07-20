Прививку от COVID-19 сделали 77% московских госслужащих

Наибольшие показатели демонстрирует Департамент информационных технологий – там привились 84% сотрудников. Также вакцинировались 81% работников столичных управ и префектур.

В Москве с 16 июня введена обязательная вакцинация в ряде отраслей. До 15 июля сотрудники сферы услуг, госслужащие, работники подведомственных органам власти организаций должны были получить первый компонент вакцины, до 15 августа – второй.

В Москве действуют более 300 прививочных пунктов, из них на базе городских поликлиник – 119. Они работают ежедневно с 8:00 до 22:00. Предварительной записи не нужно.

Также пункты вакцинации работают в парковых павильонах “Здоровая Москва”, крупных торговых центрах и других популярных общественных местах. Один из крупнейших прививочных центров открыт в Гостином дворе – там вакцинировались уже 42 тысячи человек.

За последний месяц вакцинацию прошли более двух миллионов жителей столицы. Всего же в Москве первым компонентом привились уже 3,8 миллиона человек.

Ранее представители торговых сетей Москвы сообщили, что не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников отстранят от работы. По их словам, большинство работников уже сделали прививку.

Эксперты высоко оценивают организацию прививочной кампании в Москве. Эффективное и своевременное расширение городских мощностей для вакцинации позволило избежать очередей в прививочных пунктах, отметили они.