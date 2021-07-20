Мнение: “Шах и мат”

Официально презентовали новый истребитель 5-го поколения. Он получил шахматное название "Checkmate" – "Шах и мат".

Новый легкий истребитель, который был представлен во вторник президенту РФ Владимиру Путин, получил название Checkmate, он относится к пятому поколению, сообщила госкорпорация "Ростех". "ЛТС – легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения", – сообщил "Ростех" после показа самолета президенту.

Согласно сообщению, истребитель обладает малой заметностью, в работе над проектом применяются суперкомпьютерные технологии.

В "Ростехе" заявили, что глава ОАК Юрий Слюсарь в ходе презентации нового истребителя рассказал президенту страны о том, что самолет отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

Новый истребитель будет однодвигательным. Все используемые в России боевые самолеты оснащены двумя двигателями, тогда как в мире одномоторные истребители получили широкое распространение – это американские F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning, шведские JAS 39 Gripen и китайские J-10.

Опыт создания однодвигательных машин был и в Советском Союзе – разработанные в 1950-1960-е годы МиГ-21 и МиГ-23 стали одними из самых массовых истребителей в истории.

О возвращении к разработке одномоторных истребителей стало известно в декабре 2020 года.

https://www.interfax.ru/russia/778814 – цинк

Как сообщает РИА Новости, в презентации говорится, что «максимальная масса боевой нагрузки — 7400 кг, практический потолок — 16,5 км, максимальная скорость — 1,8—2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка — восемь единиц».

https://russian.rt.com/russia/news/887036-rossiiskii-istrebitel-checkmate – цинк

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