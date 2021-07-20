 

Мнение: Белые итальянские чемпионы, подвиги лутеров и отмена «дам и господ»

20.07.2021, 21:04, Разное
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1. Либеральный британский журнал «Экономист» жалуется в твиттере на победу Италии на футбольном Евро: «Cамое поразительное в итальянской команде из 26 человек, вышедшей на поле, это то, что она единственная среди всех основных претендентов не включала ни одного игрока, которого можно было бы уверенно считать цветным»:

https://twitter.com/TheEconomist/status/1415071064636469255

Британские журналисты далее пишут, что победа Италии над Англией стала «триумфом итальянских правых», имеющих сейчас огромный политический вес в стране.

Ещё лет 10-20 назад подобные заголовки были бы совершенно бессмысленны и неуместны – какая разница, сколько цветных игроков в команде из страны с почти полностью белым населением? И вообще, в спорте главное – мастерство, а не цвет кожи (во всяком случае, раньше было именно так). Теперь же на Западе это превращают то ли в проблему, то ли в некую политическую демонстрацию.

Что дальше? Ожидать ли нам введения квот для представителей расовых, сексуальных и прочих меньшинств в национальных сборных?

2. Подборка видео из Южной Африки, где лутеры весело грабят и жгут магазины. Дело доходит до уничтожения в огне целых супермаркетов. Полиция порою «встаёт на сторону народа» и принимает посильное участие в грабежах, так что владельцы собственности вынуждены сами вооружаться и отстреливаться:

https://twitter.com/FaeceSocietatis/status/1414702084851650563

На первом видео в подборке парочка лутеров, забравшись в супермаркет, зачем-то решила не просто разграбить его, но и разбить стекло изнутри. У них это получилось: в результате один лутер настолько увлёкся, что упал вниз с высоты второго или третьего этажа.

На другом видео южноафриканцы бросают коктейли Молотова в машины с награбленным добром: то ли против лутеров применяют их же методы, то ли просто действуют согласно принципу «грабь награбленное».

Автор подборки считает, что происходящее в ЮАР – это «предостережение о будущем США через 5-10 лет».

3. Виктор Мараховский пишет про очередной культурный сдвиг на Западе:

https://ria.ru/20210716/propaganda-1741410504.html

Германская авиакомпания Lufthansa (а равно и другие компании, входящие в Lufthansa Group, — Austrian Airlines, Swiss и Eurowings) вносят небольшое, но очень значимое изменение в свою работу.

Отныне пассажиры и пассажирки группы, загрузившись в ее самолеты, больше не услышат «дамы и господа, добро пожаловать на борт», ни на каком из используемых языков. Экипажам придется выбирать между фразами «дорогие гости», «доброе утро/вечер» или просто «добро пожаловать».

Дам и господ больше нет и не будет, потому что дамы и господа — это мужчины и женщины, а мужчины и женщины — это неразнообразно, неинклюзивно и нельзя.

Источник: Место для дискуссий



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