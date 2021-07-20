Мнение: Время золотых унитазов?

Посмотрел видеозапись, на которой начальник УГИБДД Ставрополья полковник Алексей Сафронов гневно осуждает взяткобрателей и взяткодателей.

Этот тот самый Алексей Сафронов, которого задержали, и фотографии из дома которого сегодня шокировали многих россиян.

А задержали Сафронова вместе с тремя десятками подчиненных. Ему инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. и т.д.

Поймал себя на мысли, что отныне, когда услышу от чиновника или функционера «Единой России» речь с осуждением коррупции и взяточничества, в голову непременно полезет вопрос, а что на самом деле думает этот оратор? Может, он такой же как Сафронов? Может и у него дома стоит золотой унитаз, приобретенный на коррупционные доходы на который он копил несколько лет, откладывая по чуьт-чуть с зарплаты и премий?

А еще я думаю вот о чем. Может, Сафронов – не самый матерый негодяй? Может, он решил, что время сейчас такое, и что он – не хуже других? Построил дом и напичкал комнаты отборным кичем, потому что мог себе позволить расходы и на дом, и на такую обстановку?

А еще мне интересно, сколько в России подобных Сафроновых? И среди силовиков, и среди чиновников? Или полковник Сафронов – последний оборотень в МВД? Или перед выборами депутатов Госдумы будет еще много подобных арестов и фотографий подобных особняков?

На снимке: полковник Алексей Сафронов, фотография отсюда

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