 

Марокканские спецслужбы заподозрили в слежке за телефоном Макрона

20.07.2021, 20:46, Новости дня
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Марокканские спецслужбы могли отслеживать телефонные номера президента Франции Эммануэля Макрона в 2019 году через программу Pegasus, информирует газета Monde.

«В 2019 году номера главы государства, его премьер-министра (в то время пост главы правительства Франции занимал Эдуар Филипп) и 14 министров были выбраны для возможного наблюдения посредством шпионской программы», – приводит сообщение издания РИА «Новости».

В Елисейском дворце заявили, что «если факты подтвердят, то они очень серьезны», в резиденции французского президента отметили, что «будет пролит свет на эти расследования».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии заявила, что слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

Также отмечается, что накануне стало известно об использовании программы для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку более чем из 50 тыс. телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке.

Журналисты выяснили, что в список были включены члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных.



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