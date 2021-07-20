Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, рассказал на авиасалоне МАКС-2021 заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.

«Цифра 75 на борту – это 57 наоборот. Это счастливая цифра … это дополнение к этому самолету … пока это номер, ему надо время», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки.

Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57.

Напомним, первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.