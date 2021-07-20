Украина и Аргентина рассматривают возможность сотрудничества в сфере обращения с отходами
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Стефанишина рассказала о планах Украины по имплементации законодательства для внедрения системы управления отходами и создании соответствующего рынка.
Микусински представила инновационный проект аргентинской компании, направленный на развитие эффективной системы обращения с отходами.
“Стефанишина отметила, что Украина работает над вариантами привлечения инвестиций в эту сферу. Вице-премьер также поблагодарила посла за поддержку женского лидерства и сотрудничество в борьбе с гендерно обусловленным насилием”, – отметили в сообщении.
https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/4197981143649807
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