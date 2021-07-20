Ученые доказали полезное влияние на климат в городе даже одного дерева

Американские исследователи изучили проблему парковых зон в черте города. Практические исследования показали, что даже одно дерево способно оказать полезное влияние на городской климат.

Парки и скверы являются важной частью городского ландшафта, они не только придают уют, но создают ощущение комфорта. Климатологи всего мира уже давно говорят о том, что зеленые насаждения станут настоящим спасением во время глобального потепления. Происходящие сейчас на планете погодные изменения говорят о перерождении климатических зон. Поэтому, чем больше деревьев будет в городах, тем легче будет людям справиться с надвигающимися метаморфозами. Соответствующие выводы сделала группа американских ученых на основе практических измерений в ряде агломераций.

Для вынесения вердикта относительно реального влияния зеленых насаждений на жизнь человека, специалисты команды собрали показатели температуры воздуха по всему Вашингтону. Порядка 70 тысяч данных, полученные в разных районах города, показали, что улицы, абсолютно лишенные деревьев, оказались жарче даже в ночное время. Дело в том, что, действуя в качестве кондиционеров, деревья дают тень и понижают температуру за счет испарения влаги. Согласно выводам экспертов, даже небольшой парк во второй половине дня смог понизить температуру окружающей среды на 1.8 градуса по Цельсию.

При этом, несмотря на отсутствие подобного эффекта у одиночных деревьев, днем они затеняют территорию почти равную их высоте. Ночью же размеры тени увеличиваются в разы, так, 15-метровая крона дает тень до 56 метров. Таким образом, они охлаждают территорию и влияют на микроклимат в городе. Поэтому, планируя улицы, как архитекторы и урбанисты, так и муниципальные власти должны планировать как можно больше зеленых насаждений. В том числе и обычных деревьев вне парковых зон.

Источник: www.popmech.ru