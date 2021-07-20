Эмин Агаларов посещает психолога, чтобы находить общий язык с людьми

По словам певца Эмина Агаларова, разводы произошли из-за его непростого характера и неумения идти на компромиссы. Поэтому артист начал ходить к психологу, чтобы научиться находить общий язык с людьми.

Со стороны Эмин Агаларов кажется контактным и сговорчивым, но на самом деле ему трудно коммуницировать с окружающими. Артист рассказал, что его вторая супруга Алена Гаврилова прислушивалась к нему и постоянно шла на компромиссы. Однако между ними все чаще возникали разногласия, что привело к разводу пары.

Эмин Агаларов считает, что причина неудач в личной жизни кроется в его мировоззрении. У певца есть понимание того, как все должно быть, поэтому договориться с ним практически невозможно. Для того, чтобы тщательнее разобраться в своем характере, он начал посещать психолога. Кроме этого, знаменитость беспокоит такая черта как ревность, от которой пока ему не удалось избавиться.

Источник: dni24.com