 

Валентин Юдашкин рассказал о комплексах по поводу маленького роста

20.07.2021, 20:28, Разное
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В рамках интервью для YouTube-шоу под названием «Эмпатия Манучи» онкобольной Валентин Юдашкин заговорил о своих комплексах. Ведущий спросил у кутюрье, доставлял ли ему неудобства в жизни маленький рост.
Знаменитый кутюрье заявил, что он всегда смело выходил на подиум рядом с высокими манекенщицами. Валентин Юдашкин пояснил Вячеславу Манучарову, что никогда не стремился «делать каблук на обуви побольше». Главным его критерием было удобство, так как комплекса по поводу низкого роста нет. Ведущий YouTube-шоу предположил, что художник-модельер выбрал такую профессию из-за каких-то личных переживаний. Он думал, что к переодеванию людей Валентина Юдашкина толкнули собственные комплексы, связанные с внешностью.

Кутюрье признался, что переживал из-за своего лишнего веса. Дело в том, что камеры еще больше увеличивают параметры человека, поэтому он казался больше, чем был на самом деле. По словам Валентина Юдашкина, он тогда не ел, так как каждый его выход «был звездным». На сегодняшний день он может съесть несколько пирожных в день и не поправляется. Кутюрье пошутил, что он никогда в жизни столько не ел.



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