 

В Бутырском районе построят ФОК с бассейном и зимним садом

20.07.2021, 20:22, Разное
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Физкультурно-оздоровительные комплексы появляются в российской столицы с завидным постоянством. Московские власти строят спортивные объекты во всех районах города, чтобы сделать их максимально доступными не только для профессиональных спортсменов, но и для обычных москвичей, заботящихся о своем здоровье и выбирающих активных отдых.

Новый ФОК с бассейном и зимним садом появится в Бутырском районе столицы. Спортивный комплекс построят на территории колледжа по подготовке социальных работников по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63.

В трехэтажном здании также разместят игровой и тренажерный залы, массажный кабинет и раздевалки с санузлами. Для сотрудников ФОКа оборудуют тренерские, помещение дежурной медсестры и методические кабинеты. Вокруг спортивного центра высадят деревья, уложат асфальт и сделают открытую парковку.

Председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко
уточнил, что разрешение на строительные работы выдано застройщику до 3 декабря 2022 года. Он также отметил, что за качеством работ будут следить специалисты из Центра экспертиз.

“После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок строительства ФОКа. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований”, — подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора.

Важно отметить, что физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в районах массовой застройки и городских кварталах, где не хватает спортивных объектов. Около 40% подобных объектов откроют за счет бюджета Москвы, строительство остальных зданий проспонсируют частные инвесторы.

В этом году в российской столице планируется ввести в эксплуатацию 13 новых спортивных объектов. Всего же за последние 10 лет в Москве построили более 140 футбольных полей, ФОКов, бассейнов, стадионов и дворцов спорта. Также в городе открываются целые спортивные кластеры.



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