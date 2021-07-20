Новая авиакомпания появится в Ульяновской области

20 июля на авиасалоне “МАКС” соответствующее соглашение подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и заместитель директора по стратегическому развитию АО “Авиакомпания “Геликс” Вадим Балдин. Договор предполагает запуск грузовой авиации и вертолетных перевозок.

“Согласно договоренности будем развивать сразу несколько направлений: грузовую авиацию, обеспечивающую логистическую поддержку предприятий региона, вертолетные перевозки. Приход новой авиакомпании будет содействовать трудоустройству выпускников авиационных учебных заведений Ульяновской области”, – подчеркнул глава региона.

Акционеры инвестировали в новый проект свыше 400 млн. рублей, с учетом средств, потраченных на приобретение самолетов и вертолетов. Теперь в регионе будет создано около 40 новых рабочих мест.

Авиакомпания “Геликс” намерена открыть свой филиал в Ульяновской области. Аэропортом базирования станет “Ульяновск-Восточный”. Там разместятся три грузовых самолета Ил-76.

“Приход Авиакомпании “Геликс” в авиационную столицу России позволит не только принести в Ульяновскую область нашу тридцатилетнюю экспертизу в области вертолетных перевозок, но и предложить предприятиям региона снижение логистических издержек за счет базирования воздушных судов в Ульяновске”, – отметил представитель авиакомпании.