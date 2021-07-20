Мнение: Антипрививочники из соседних стран, «назло маме отморожу уши» и любовь к плацебо

1. К вопросу о том, кому ещё выгодна антипрививочная пропаганда. Ну, кроме разного рода мошенников от медицины, кроме представителей оппозиционных партий (цинично привлекающих электорат) и кроме агентов западной фармы (дискредитирующих российские вакцины).

Антипрививочность как культурный феномен широко распространена не только в России, но и в других постсоветских странах, с которыми мы живём в одном русскоязычном информационном пространстве. Каждый третий пользователь интернета, пишущий и говорящий на русском языке, не является гражданином России.

Властям многих стран бывшего СССР антипрививочная пропаганда на руку. У них нет собственной вакцины, а у некоторых нет и денег, чтобы закупить импортные прививки. Как минимум в двух постсоветских государствах политические лидеры отрицали опасность коронавируса в первые месяцы эпидемии и не предпринимали практически никаких антиковидных мер. Где-то демонстративно отказались от импорта российских вакцин и их производства на своей территории (при том что западные вакцины предназначены в первую очередь для западного населения и делиться ими никто не спешит, а китайские прививки имеют низкую эффективность).

В результате доля привитого населения в 8 из 15 постсоветских стран в 2-3 и более раз ниже, чем в России:

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

Властям этих государств крайне выгодна антипрививочная пропаганда, потому что она прикрывает их провалы в борьбе с ковидом и в организации вакцинации, порождая общественные настроения в духе «не очень-то и хотелось».

Миллионы наших уважаемых русскоязычных соседей транслируют антипрививочные установки на Россию, хотят они того или нет. Отчасти это просто эффект общего информационного пространства, в котором свободно распространяются даже самые дикие и невежественные идеи.

Конечно, отдельные наши соседи попытались от нас информационно отгородиться… но мы-то от них не огораживались! Идущая с их стороны политическая пропаганда давно уже регулярно и открыто разбирается на федеральных телеканалах, но вот о санитарных фильтрах для пропаганды «неполитической», околомедицинской, у нас пока ещё не озаботились.

2. В комментарии пробрались антишапочники. Вот пример их антишапочной агитации:

https://olegmakarenko.ru/2184184.html?thread=811552504#t811552504

Почему в мороз не нужно носить шапку?

1. Шапка не гарантирует 100% защиты от мороза.

2. Я не доверяю российским шапкам.

3. Шапки плохо протестированы.

4. Никаких обморожений не бывает, это всё пропаганда.

5. Нас заставляют носить шапки, чтобы приучить к покорности.

6. Все, кто надевает шапку, умрут через два года.

7. Шапка имеет много побочных эффектов, включая бесплодие.

8. Даже если один раз вам помогла шапка, в следующую зиму придётся снова её надевать. Поэтому шапка неэффективна.

9. Организм сам вырабатывает привыкание к морозу, не надо мешать ему, надевая шапку.

10. Шапка – это интерфейс, через который правительство собирается облучать нас 5G-лучами.

11. Производители шапок придумали шапки, чтобы на нас зарабатывать.

12. Организм сам вырабатывает шапку в виде волосяного покрова, у тех же кто носит шапку происходит замещение, волосы перестают расти и он уже не может обойтись без шапки. Это начало шапкоголизма.

13. Прибыль от продажи вязаных шапочек пойдет в карман друзей президента.

14. Русские бабушки вяжут слишком быстро.

15. Мороз создан искусственно, чтобы продавать шапки.

16. Заставляя носить шапки, вы наступаете на наши права и свободы.

17. Заставляя носить шапки, вы становитесь фашистами, вас ждёт Гаага.

18. Я слышал, что двоюродная золовка моей соседки носила шапку и умерла.

19. Вот когда все депутаты начнут носить шапки, тогда и я подумаю.

20. Шапки – это всемирный заговор жидорептилоидов по сокращению населения Земли и установки в них Чипов и даже Дейлов.

3. Блогер–врач father-gorry предпринял попытку разобраться, какие подсознательные психические силы движут антипрививочниками и прочими медицинскими диссидентами:

https://father-gorry.livejournal.com/812780.html

Аргументы антивакцинаторов нелепы – можно разбирать каждый по отдельности, но надоело и это не тема статьи. Можно сменить предмет спора, сохранив аргументы – тогда получится очевидная сатира. Но что на самом деле движет этими людьми?

Попробуем выделить главные качественные характеристики мышления медицинского диссидента.

Первое, что бросается в глаза – неверное интерпретирование собственных рисков здоровья, пренебрежение рисками, даже целенаправленный выбор поведения, ведущего к максимизации рисков. Это неношение масок, отказ от вакцин в сочетании с повышенным вниманием к заведомо неэффективным лекарствам, конфликт с официальной медициной.

Второе – поиск и генерация нелепых отмазок, слабых и нелогичных аргументов, которые они заимствуют друг у друга и стараются взять количеством, надеясь, что десять плохих перевесят один хороший. Отмазки летучи: сегодня в медийном пространстве муссируется одна, а завтра ее будто бы и нет, зато активна совсем другая. Понятно, что будь аргументы качественными, выбрасывать их не было бы смысла.

То есть, меддиссиденты заранее понимают, что их аргументы слабы, их поведению нет рационального оправдания, но все равно гнут свою линию. Почему? Что это за линия? Что за внутреннее хтоническое убеждение, которое провоцирует причинять себе вред и настолько стыдно, что миллионы людей как один не озвучивают его и видимо, боятся признаться даже самим себе?

Как можно утверждать, что не доверяешь системному медицинскому знанию и при этом доверять полусумасшедшей соседке или придурошному лидеру мнений из тиктока, у которого нет медицинского образования? Почему, когда врач говорит, что некоторые маски обеспечивают менее 50% защиты, меддиссидент делает вывод, что все маски неэффективны на 100%, а не что ему надо искать более эффективную маску?

И знаете, кажется, ответ есть.

Медицинское диссидентство в России имеет глубокие корни и демонстрирует слабое отношение к другим видам нелогичного поведения. В самом деле, корреляцию между отказом от прививок и любовью к уринотерапии и гомеопатии выявить очень легко, но одновременно эти же люди нормально устраиваются на работу, делают банковские вклады, строчат жалобы и заключают договора – ничуть не хуже других, у которых с отношением к здоровью всё в порядке.

Меддиссидентство существовало еще до прихода Советской власти, и видимо, раньше – мы можем убедиться в этом по рассказам Булгакова – “Тьма египетская”, “Стальное горло” и пр. Когда в начале 2000–х я работал на скорой и в поликлинике, в принципе ничего не изменилось. Точно также есть люди, которые доверяют медицине и есть те, которые внутренне уверены, что лечение должно быть каким-​то другим, невероятно простым либо чудовищно жестоким, но обязательно не таким, которое эффективно. Они, как от огня, бегут от всего, что достоверно приносит пользу, и выбирают всякую фигню (аргумент, что БАДы не причиняют вреда – по сути, тоже отмазка).

И тут – внимание! – понимаем, что у современного медицинского знания не одна, а две главных, определяющих характеристики:

Первая, очевидная – это стремление к объективной полезности, тут все нормально, все согласны.

И вторая – это отрицание плацебо-​эффекта! Пожалуй, хоть он и присутствует в больничном и амбулаторном лечении, но при проведении клинических исследований от него всегда избавляются, иначе исследование считается недостоверным. Эффективное современное медицинское знание, доказательная медицина – категорически отрицает плацебо.

Что такое плацебо (placebo в переводе значит «я буду любим») для пациента? Да это ж его право решать, выздоровеет он или нет! Это его организм, который воспринимается вечным и всегда здоровым. Болезнь нарушает здоровье, напоминает о смерти, роняет самооценку, и конечно возникает внутренний спрос на плацебо как исходящее из детских корней оправдание личного права на волшебное исцеление (такое, перед которым пасует даже терминальный рак). Это возможность гордо заявить «Плевать на статистику, мне же помогло!» <…>

В норме плацебо-​эффект должен распространяться и от лечащего врача, но народ же не глуп, люди в глубине понимают, что врач тоже является последователем культа анти-​плацебо. Ну а если нет, если он выступает с критикой вакцин или в поддержку гомеопатии – то он свой, человеческий, от него исходит эффект плацебо и у меддиссидента сразу появляется хорошее настроение и уверенность в завтрашнем здоровье.

Принципиально ничем не объяснимая уверенность и ничем не объяснимая радость, потому что как только мы обращаемся к рациональному медицинскому знанию, там будет только «какого черта ты бухал?» и «надо было следить за своим весом». Вот это всё диссидент и отрицает, но для достижения необходимого состояния сознания, при котором нет вопросов, требуется полностью войти в мир бесполезных лекарств и волшебных пилюль.

В этом мире любая отсылка на безусловную эффективность медицинского метода (например, той же вакцинации) будет вызывать внутреннюю боль и неприятие, потому что там, где есть то, что действительно работает, есть и то, что работать в принципе не может. Например, гомеопатия. А она, как помним, обещает безусловное исцеление, если веришь. Вот вам и конфликт, вот и причина.

Конечно, вы можете верить в лекарства-плацебо или в то, что тяжёлая форма ковида минует лично вас. Упорный оптимизм может поднять вам настроение, способствовать выздоровлению или даже косвенно повысить иммунитет. Однако отказываться на этом основании от реального лечения, от нормальных лекарств и прививок – плохая идея.