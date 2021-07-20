Статью Путина об Украине закрепят в Конституции

Конституционный суд РФ одобрил внесение в основной закон новой статьи, за основу текста которой будет взята статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Изменения коснутся также пунктов, определяющих границы Российской Федерации, а также права и обязанности генералов и офицеров Вооружённых сил.

Текст статьи Путина будет включён в Конституцию в расширенном виде, с комментариями и дополнениями судей Конституционного суда, ведущих юристов и сенаторов. Текст статьи будет приведён на русском и украинском языках, которые оба получат статус государственных на всей территории страны.

Также изменения будут внесены в административно-территориальное деление России: в начале следующего года планируется включить в состав страны 20 новых областей, объединённых в федеральный округ.

– Это очень правильно, когда статьи Конституции находятся сами собой, в научных публикациях или работах политиков. Это гораздо лучше, чем когда их вымучивают из себя юристы. Вносить правки в основной закон – это ещё одна традиция, которая объединяет русских и украинцев, поэтому будет правильно, что всенародное волеизъявление по поводу необходимости его принятия пройдёт в Киеве, матери городов русских, – прокомментировал ситуацию глава Генштаба Валерий Герасимов.

Президент Владимир Путин заявил, что новые поправки в Конституцию должны будут одобрены всероссийским референдумом, который пройдёт в конце года в Киеве.

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